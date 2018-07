Немецкие СМИ: «Крик восторга полетел на Байкал»

Российская футбольная сборная одержала историческую победу на ЧМ-2018, обыграв не кого-нибудь, а фаворитов турнира — испанцев. В этой игре, при поддержке тысяч фанатов отстававшие технически россияне проявили отличную выдержку и стремление держаться до конца. Ещё одна звёздная сборная едет домой, а Россия впервые со времён СССР выходит в четвертьфинал мундиаля. Обзор мировых СМИ приводит портал ИноТВ., в то время как, ко всеобщему удивлению, звёздные сборные Аргентины, Португалии, Германии, а теперь и Испании едут домой. Да, чемпионат мира в России полон сюрпризов, заявил в прямом эфире из Москвы спортивный корреспондент CNN Алекс Томас.Впервые в истории сборная России по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, продемонстрировав лучшие результаты для постсоветского спорта. Фавориты турнира, испанцы, показывали великолепную игру, да только, как подчеркнул американский журналист,цитирует ИноТВ.Казалось бы, в успех россиян заранее не верил никто, даже их собственные соотечественники. Однако бывший капитан немецкой сборной Лотар Маттеус ещё до начала матча предвидел — не всё так просто, «». «», — выдал немец прогноз, по которому и развивались последующие события.У Испании «», но уже предыдущие матчи с Ираном и Марокко в рамках чемпионата дали Маттеусу понять, что эта команда не может подобрать свой «». А теперь же им пришлось иметь дело с хозяевами чемпионата, «». Барни Ронэй из The Guardian согласен: не задался у испанцев стиль игры. Несмотря на техническое превосходство и «прекрасные статистические показатели», которые демонстрировали соперники России вплоть до конца матча, вышло так, что в процессе игры Испания «».Российская сборная, по мнению британского журналиста, — «». Хозяева чемпионата проявили «», и этого хватило, чтобы затянуть техничных и опытных противников, которые владели мячом 75% времени и сделали более 1000 передач, в «». Зрелище того, как испанцы весь матч пасуют мяч друг другу близ штрафной площадки русских может быть симпатичным и приятным глазу, но от этого не менее утомительным. Болельщикам даже уже приходилось от скуки развлекать себя, гоняя по стадиону «волны». Когда-то витиеватый и гипнотический стиль был отличительной чертой испанцев и приносил им неминуемые победы, а зрителям — эстетическое удовольствие, но теперь противники научились с этим справляться.В свою очередь, Россия, об игре которой на групповом этапе, по словам шведской Expressen, можно было строить», в этот раз показала ясно: её сборная играет «», но, как подчёркивает автор статьи Тересе Стрёмберг, она «». И пусть до этого момента россияне и не производили особого впечатления своей игрой на чемпионате, но уже «».Неизвестно, сумеют ли хозяева чемпионата повторить успех своей сборной на Евро-2008, когда команда пробилась в полуфинал, но, по крайней мере, россияне взяли реванш над испанцами, которые тогда выбили их из чемпионата, напомнила французская Les Echos.Не могли журналисты не отметить отдельно блестящую игру вратаря российской сборной Игоря Акинфеева, который отбил два мяча в серии послематчевых пенальти. Как и многих других зрителей, CBS наиболее поразил момент, когда Акинфеев вроде бы прыгнул не в ту сторону, но ногой всё-таки блокировал мяч — «». «», — прокомментировала The Guardian.За этой победой над фаворитами чемпионата стоят не только «» спортсменов, распаляемые тысячами болельщиков, но и план главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, заметил немецкий Der Spiegel. В постах в соцсетях бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер настаивал, что в рамках разработанной наставником тактики россияне повесили над своей штрафной «железный занавес», даже после того, как они отставали в счёте.Но пока игроки и фанаты на стадионе ликовали, осознав историческую победу, Черчесов был само спокойствие — разве что усы чуть дрогнули, когда Акинфеев отбил решающий мяч, написал Sky News. Усы главного тренера, принёсшего уже не один повод для радости изголодавшимся по футбольным успехам россиянам, стали для них настоящим символом надежды. Но это не просто удача — это тактическая прозорливость, с которой Черчесов выстроил очень жёсткую линию обороны, которая гасила испанские атаки.Как же отреагировали на большую футбольную победу россияне? По наблюдениям Süddeutsche Zeitung, ещё в ходе матча любой манёвр игроков в белой форме сопровождался радостными криками такой силы, что «». Ну а после победы… «».Даже в далёком сибирском Иркутске корреспондент ESPN окунулся в настоящий футбольный праздник, в течение которого болельщики признавались ему: «» Как написал N-TV на своём сайте, выход в четвертьфинал домашнего ЧМ среди хозяев турнира действительно ощущался как «», на которое перед матчем уповал нападающий российской сборной Артём Дзюба.», — отмечает The Guardian. У Sky News «». В этом чемпионате уже ничто не исключено, цитирует Süddeutsche Zeitung ИноТВ.