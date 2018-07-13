В Бурятии можно съесть «ногу Акинфеева»

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В Иркутске освятили икону Казанской Божьей матери Общество, Освящение иконы Казанской Божьей матери для собора Богоявления прошло в Иркутске

Бурятия попала в фильм о работе лесного спецназа Общество, Телеканал 360 снял 45-минутный фильм о работе лесных десантников по всей России. В фильм вошли кадры и из Бурятии