Жареный окорочок с говорящим названием продаётся в Прибайкальском районе
В одном из кафе в Бурятии можно съесть «Ногу Акинфеева». Необычное блюдо продаётся в поселке Турка Прибайкальского района.
100 гр. жареного окорочка, названного в честь российского вратаря Игоря Акинфеева, продают за 120 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», сборная России по футболу в матче с командой Испании в 1/8 чемпионата мира одержала невероятную победу в серии пенальти. Решающий мяч ногой отразил обладатель именного окорочка Игорь Акинфеев.
Тогда болельщики, празднуя победу, придумали множество мемов, восхваляющих российского вратаря.
В следующей игре с хорватами российские футболисты закончили матч со счетом 2:2, но проиграли в серии пенальти - 3:4.
В Бурятии можно съесть «ногу Акинфеева»
Общество, Фото:
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