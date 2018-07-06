Футболист сборной России, уроженец Бурятии, установил рекорд, который сам явно не хотел
Защитник сборной России Владимир Гранат установил антирекорд чемпионатов мира, начиная с 1966 года, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на Opta.
В матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) Гранат провёл наибольшее время на поле (75 минут), при этом не отдав ни одного точного паса.
Гранат вышел на поле после перерыва, заменив Юрия Жиркова. Добавим, что защитник коснулся мяча 11 раз и сделал пять передач.
Владимир Гранат - мастер спорта международного класса, уроженец Улан-Удэ, выпускник местной школы № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив». В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года.
Недавно федеральные СМИ подсчитали заработную плату Владимира Граната, измерив её в зарплатах учителей.
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Владимир Гранат установил антирекорд чемпионатов мира
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