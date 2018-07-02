Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией













Отметим, в начале второго тайма на поле вышел защитник Владимир Гранат, уроженец Улан-Удэ. Он также внёс весомый вклад в победу, в частности, в дополнительное время остановил у своих ворот Родриго.













Едва закончился матч, из многих квартир Улан-Удэ раздались вопли радости. Несмотря на поздний час, горожане массово вышли на улицу, празднуя победу. В час ночи улицы оглашали крики «Ура», «Мы чемпионы» и «Россия-Россия». Массово раздавались автомобильные гудки. Многие автомобилисты устроили ночные катания по городу с российскими флагами.



- На Борсоева, возле гостиницы «Гэсэр» очень сильно кричали, компания парней. Размахивали шарфами. Слышно было далеко вокруг. Много соседей в нашем пятиэтажном доме не спали, смотрели матч, окна горели, - рассказал «Байкал-Dailу» житель Виадука.



- На Восточном везде орут. Во многих дворах. Не дали заснуть сразу после матча, - поделился житель Восточного.



