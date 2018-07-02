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Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией

Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией
Общество, 
Жители Улан-Удэ не могли сдержать эмоций после грандиозной победы сборной России

Сборная России по футболу одержала победу над командой Испании в 1/8 чемпионата мира.

Игра в основное время завершилась со счётом 1:1. На 12-й минуте автогол забил Сергей Игнашевич.

На 47-й минуте счёт сравнял нападающий Артём Дзюба. Он реализовал пенальти, назначенное после того, как Пике сыграл рукой.

В дополнительное время забить не удалось ни одной команде. В серии послематчевых пенальти Испания дрогнула. Россияне (Смолов, Игнашевич, Головин, Черышев) последовательно забивали голы. Вратарь Игорь Акинфеев дважды отбил мячи, посланные Коке и Аспасом. Последний мяч российский вратарь отбил ногой. «Нога бога», - уже пишут в СМИ. Игорь Акинфеев признан лучшим игроком сегодняшнего матча, сообщает сайт ФИФА.






Отметим, в начале второго тайма на поле вышел защитник Владимир Гранат, уроженец Улан-Удэ. Он также внёс весомый вклад в победу, в частности, в дополнительное время остановил у своих ворот Родриго. 


 

Едва закончился матч, из многих квартир Улан-Удэ раздались вопли радости. Несмотря на поздний час, горожане массово вышли на улицу, празднуя победу. В час ночи улицы оглашали крики «Ура», «Мы чемпионы» и «Россия-Россия». Массово раздавались автомобильные гудки. Многие автомобилисты устроили ночные катания по городу с российскими флагами. 

- На Борсоева, возле гостиницы «Гэсэр» очень сильно кричали, компания парней. Размахивали шарфами. Слышно было далеко вокруг. Много соседей в нашем пятиэтажном доме не спали, смотрели матч, окна горели, - рассказал «Байкал-Dailу» житель Виадука.

- На Восточном везде орут. Во многих дворах. Не дали заснуть сразу после матча, - поделился житель Восточного. 

- У нас в сотых вышли из домов, ходят и орут, - поделился житель 100-х кварталов.  

Такие крики радости ещё долго раздавались практически во всех микрорайонах Улан-Удэ.

Бурно праздновали победу и посетители спортивных баров и простых кафе, где была организована трансляция. В этот вечер они были забиты до отказа. 




Следующий матч сборная России сыграет 7 июля. В ¼ сборная встретится либо с Данией, либо с Хорватией, которые сыграют сегодня в Нижнем Новгороде.


спорт чемпионат мира футбол
 
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