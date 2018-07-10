Почти сто новорождённых мальчиков в Иркутской области за прошедший месяц нарекли именем Артём
С 1 июня 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 3 230 детей, большая часть из них – 1651 – мальчики. Самое популярное имя для них – Артём, сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
Особый рекорд установлен во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Имя для своих новорожденных мальчиков родители выбирают в честь нападающего сборной страны Артёма Дзюбы. На мундиале российская команда совершила невероятный успех – впервые в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
А вот имя вратаря нашей сборной Игоря Акинфеева пока не так популярно среди новорождённых. За месяц органами ЗАГС Иркутской области зарегистрировано 10 мальчиков с именем Игорь.
Кстати, популярные в июне девичьи имена также можно связать с победой. В Иркутской области за прошедший месяц зарегистрировали 64 Виктории. Также отдают предпочтение Софиям и Аннам.
Из необычных имен в июне: для мальчиков – Князь и Амо, для девочек – Альфинора и Тхань Чук.
В Иркутской области детей называют в честь Артёма Дзюбы
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