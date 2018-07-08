Улан-удэнские болельщики плакали на Центральном стадионе (фоторепортаж)

Как сообщал «Байкал-Dailу», сборная России уступила Хорватии в ¼ чемпионата мира по футболу. Несмотря на проигрыш, жители Бурятии в соцсетях благодарят команду, называя результат достойным.
Тысячи улан-удэнцев пришли в 2 часа ночи на Центральный стадион Бурятии. Паспорт болельщика оформлялся на месте. Многие были с семьями и детьми. Настрой у зрителей перед матчем был оптимистичным, они разрисовывали лица в российский триколор, активно размахивали флагами и скандировали «Россия, Россия!»
- Досмотр был хороший. Несколько мужчин пришли с шлагштоком, конец был заострённый, чтобы воткнуть в землю. На входе его отобрали, пояснив, что опасно. Напитки не пропускали, можно было только пол-литра воды. Алкоголь был под запретом, во время матча полицейские оперативно вывели несколько пьяных мужчин. Также за территорию стадиона выгоняли курильщиков, - рассказал «Байкал-Dailу» болельщик.
Некоторые улан-удэнцы принесли с собой мячи и в перерыве устроили игру в футбол.
Сама атмосфера на стадионе была дружелюбной. Незнакомые люди обнимались, радуясь голам и вместе переживая голы хорватов и промахи россиян в серии пенальти.
- Когда во время пенальти мяч от удара хорвата отскочил от штанги и залетел в ворота, люди, в основном девушки, плакали. Мужчины опустили головы, - рассказал очевидец. – Но в целом все болели до последнего, никто наших футболистов не ругал, напротив, все говорили, что игра была красивой.
- Вообще, на стадионе был настоящий футбольный праздник! - поделился болельщик.
По-праздничному высокие цены установили в эту ночь таксисты. По словам расходящихся людей, поездка на такси обошлось в два раза дороже, чем обычно. К примеру, если до Солдатского цена всегда была порядка 250 рублей, то сейчас таксисты «Максим» брали уже 450.
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