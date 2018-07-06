Лудуб Очиров написал новую композицию к ЧМ

Музыкант из Бурятии Лудуб Очиров написал вторую композицию в поддержку российской сборной по футболу перед предстоящим матчем Россия – Хорватия.
Под музыкальное сопровождение на видео показывают победный для России матч с Испанией, как команды пробивают пенальти и момент триумфа, где игроки бегут к Акинфееву.
- Вместе - Мы Победим! – пишет вновь на своей странице в социальной сети музыкант.
Как сообщал «Байкал-Daily», первая композиция Лудуба была посвящена матчу Россия – Испания, который команда России выиграла в 1/8 чемпионата мира. Перед схваткой жители Бурятии старались помочь игрокам «бурханили» победу для нашей сборной и окуривали телевизор благовониями.
Уже завтра, 7 июля в 1/4 финала на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 мск встретятся команды Россия - Хорватия. Жители Бурятии смогут увидеть прямую трансляцию игры на большом экране на Центральном стадионе в Улан-Удэ в два часа ночи. Вход будет бесплатным.