Лудуб Очиров написал новую композицию к ЧМ





Музыкант из Бурятии Лудуб Очиров написал вторую композицию в поддержку российской сборной по футболу перед предстоящим матчем Россия – Хорватия.Под музыкальное сопровождение на видео показывают победный для России матч с Испанией, как команды пробивают пенальти и момент триумфа, где игроки бегут к Акинфееву.- Вместе - Мы Победим! – пишет вновь на своей странице в социальной сети музыкант.