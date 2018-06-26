Улан-удэнцы бурно отреагировали в соцсетях на поражение от Уругвая

Жители Бурятии распространяют мемы о поражении сборной России
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сборная России потерпела поражение в последнем групповом матче чемпионата мира по футболу. Команда проиграла со счётом 0:3 на стадионе «Самара-Арена»: матч прошёл на 35-градусной жаре.
Уже на 10 минуте матча в воротах российских футболистов оказался мяч, гол забил Луис Альберто Суарес. На 23-й минуте мяч в свои же ворота загнал Денис Чернышев. Третий – на 90-й минуте забил Эдисон Кавани.
«Байкал-Daily» уже представлял фоторепортаж
о том, как любители футбола болели за сборную на Центральном стадионе Бурятии.
Улан-удэнские болельщики раздосадованы проигрышем сборной, поскольку ранее российские футболисты успешно выиграли у соперников из Саудовской Аравии и Египта. Негодование многие высказывают через соцсети, не только комментариями, но придумывая всевозможные мемы.
«Мы поддерживали, как могли, а они…», «Жесть, 3:0», «Узнаю нашу сборную», - комментируют горожане.
Другие болельщики не расстраиваются, по их словам, они ждут решающего матча в плей-офф.
«Болельщик, он не только за победу команды рад, он поддерживает команду в любом случае!»
«Ждём плей-офф»
«3:0 не в нашу пользу. Посмотрели игру на Центральном стадионе. Так много людей пришли поболеть за нашу команду, несмотря на прохладную ветреную погоду. Игроки, наверное, чувствовали огромную поддержку со всей страны. Могу сказать точно, наш стадион очень бурно реагировал на происходящее», - пишут улан-удэнские болельщики.
1 июня сборная России сыграет в 1/8 с футболистами из Испании. Матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве.
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Тысячи улан-удэнцев пришли посмотреть трансляцию на Центральном стадионе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
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