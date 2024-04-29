Жительница Бурятии устроила пожар в собственном дворе

Женщина решила сжечь там сухую траву
Возгорание произошло днём 29 апреля в Закаменске. Жительница одного из домов на улице Малагарская сжигала траву в своей ограде, несмотря на действующий в республике запрет.
В итоге огонь перекинулся на уличный туалет и охватил его на площади в 4 квадратных метра. Пламя грозило перейти на жилую постройку и соседние строения, однако его удалось ликвидировать. На хозяйку дома составят административный протокол, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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