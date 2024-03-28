Жительница Бурятии ранила сожителя ножом

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Произошло это из-за ссоры



27 марта в БСМП в Улан-Удэ доставили 35-летнего мужчину из Тарбагатайского района с колото-резаным ранением брюшной области.



Следователь возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Выяснилось, что ранила мужчину его 32-летняя сожительница.



«По данным следствия, сожители распивали спиртные напитки у себя дома. Во время случившейся ссоры женщина, схватив нож, нанесла им удар в область живота мужчине, причинив колото-резаное ранение. В связи с тем, что очевидцы вызвали скорую помощь, жизнь мужчины удалось спасти», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Женщину задержали; на допросе она дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.



В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

