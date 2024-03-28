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Жительница Бурятии ранила сожителя ножом

Жительница Бурятии ранила сожителя ножом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Произошло это из-за ссоры

27 марта в БСМП в Улан-Удэ доставили 35-летнего мужчину из Тарбагатайского района с колото-резаным ранением брюшной области.

Следователь возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Выяснилось, что ранила мужчину его 32-летняя сожительница.

«По данным следствия, сожители распивали спиртные напитки у себя дома. Во время случившейся ссоры женщина, схватив нож, нанесла им удар в область живота мужчине, причинив колото-резаное ранение. В связи с тем, что очевидцы вызвали скорую помощь, жизнь мужчины удалось спасти», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Женщину задержали; на допросе она дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
покушение на убийство

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