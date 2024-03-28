Проводится эпидемиологическое расследование
В Улан-Удэ число подхвативших ротавирусную инфекцию детсадовцев выросло до четырёх. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Ранее сообщалось о трёх заболевших детях.
Все они воспитанники детского сада №139 «Чебурашка».
- В рамках эпидемиологического расследования организованы необходимые противоэпидемические мероприятия. Проведена заключительная дезинфекция, лабораторно обследован методом ПЦР персонал, в том числе работники пищеблока, по результатам которого возбудителей вирусных и бактериальных кишечных инфекций не установлено, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
В детсаду отобрали 71 пробу, в том числе пищевых продуктов, воды, смывов, дезинфицирующих средств и пр. Лабораторные исследования продолжаются.
По предварительным данным, причиной заболевания послужил занос инфекции ребёнком в группу, а дальнейшему распространению инфекции способствовали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Ротавирус – это острое инфекционное заболевание, симптомы которого схожи с отравлением, но возбудителем является вирус. Его также называют кишечным гриппом.
Заболевание чаще всего начинается с повышения температуры тела, вялости, слабости, рвоты, диареи.
Возбудитель попадает в организм при употреблении заражённой воды, молока, овощей, фруктов, при контакте с предметами быта, игрушками. Также возможен воздушно-капельный механизм передачи болезни.
В Улан-Удэ выросло число подхвативших ротавирус детсадовцев
Происшествия, Фото:
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