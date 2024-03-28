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В Бурятии мать четверых детей совершила убийство

В Бурятии мать четверых детей совершила убийство
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина расправилась с подругой

Суд вынес обвинительный приговор жительнице Кяхтинского района Бурятии, совершившей убийство.

Преступление произошло 15 сентября 2023 года, когда две подруги распивали спиртное. «Между ними произошла ссора из-за оскорблений и ревности, в результате чего одна толкнула другую, уронив на пол», - говорится в материалах суд.

Этого женщине показалось мало, и она один раз нанесла оппонентке удар ладонью по голове и не менее шести раз ударила головой об пол.

Потерпевшая скончалась в реанимации центральной районной больницы от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отёком головного мозга.

Кяхтинский районный суд признал нападавшую виновной в убийстве и приговорил к семи годам колонии общего режима.

Но осуждённая и её защитник не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы. В них они указали, что действия неверно квалифицированы, умысла на убийство потерпевшей она не имела, и не учтено в полной мере наличие у осуждённой четверых маленьких детей.

Государственный обвинитель также не был согласен с вынесенным приговором и просил назначить более суровое наказание.

- Несмотря на указанные доводы представления, жалоб, апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции, признав квалификацию преступных действий осуждённой правильной, а назначенное наказание справедливым, - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. 
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