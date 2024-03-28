Неприятность приключилась поздно вечером
Накануне, 27 марта, на севере Бурятии семья попала в снежный плен. Неприятность приключилась в 21:23 на дороге, что ведёт из местности Хакусы. Об инциденте сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС.
Люди обратились за помощью к спасателям. В машине Тoyota Allion, находились жена и двое несовершеннолетних детей.
Но в итоге семья выбралась на дорогу самостоятельно.
В эти дни республика находится под влиянием арктических воздушных масс. Ветер усилился до 17-22 м/с, на дорогах снежные накаты, гололедица.
В Бурятии семья на машине попала в снежный плен
Происшествия, Фото:
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