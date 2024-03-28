18-летний улан-удэнец совершил серию краж из машин

Молодой вор орудовал по ночам



Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемого в кражах из автомашин. Им оказался 18-летний горожанин, студент колледжа.



- Студент ночью проникал в не оборудованные охранной сигнализацией автомобили, припаркованные во дворах жилых многоквартирных домов, либо на автостоянках. При этом он предварительно проверял, не забыли ли хозяева запереть двери и либо пользовался их беспечностью, либо отжимал оконные стекла машин и взламывал дверные замки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Например, ночью 21 марта на улице Гольдсобеля молодой человек украл из двух иномарок автомагнитолы, а также электрошокер, фонарь и сотовый телефон в разобранном виде. Спустя несколько дней совершил преступление на улице Клыпина: забрал из автомобиля набор автоинструментов и зарядное телефонное устройство.



Украденное он спрятал у друга в надежде затем продать, но не успел.



Установлена его причастность и к краже на улице Смолина в июле прошлого года. Там добычей фигуранта стал сабвуфер, который он впоследствии продал.



Общий ущерб составил более 43 тысяч рублей.



Отметим, несколько лет назад молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности – за хищение телефона. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», следствие продолжается. В содеянном подозреваемый признался.



