28 марта

27 марта

Популярное

18-летний улан-удэнец совершил серию краж из машин

18-летний улан-удэнец совершил серию краж из машин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой вор орудовал по ночам

Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемого в кражах из автомашин. Им оказался 18-летний горожанин, студент колледжа.

- Студент ночью проникал в не оборудованные охранной сигнализацией автомобили, припаркованные во дворах жилых многоквартирных домов, либо на автостоянках. При этом он предварительно проверял, не забыли ли хозяева запереть двери и либо пользовался их беспечностью, либо отжимал оконные стекла машин и взламывал дверные замки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Например, ночью 21 марта на улице Гольдсобеля молодой человек украл из двух иномарок автомагнитолы, а также электрошокер, фонарь и сотовый телефон в разобранном виде. Спустя несколько дней совершил преступление на улице Клыпина: забрал из автомобиля набор автоинструментов и зарядное телефонное устройство.

Украденное он спрятал у друга в надежде затем продать, но не успел.

Установлена его причастность и к краже на улице Смолина в июле прошлого года. Там добычей фигуранта стал сабвуфер, который он впоследствии продал.

Общий ущерб составил более 43 тысяч рублей.

Отметим, несколько лет назад молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности – за хищение телефона. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», следствие продолжается. В содеянном подозреваемый признался.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил женщину
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия, 28.03.2024
Обстоятельства происшествия устанавливаются
В Туве поймали подростка, распространявшего сообщения о теракте
В Туве поймали подростка, распространявшего сообщения о теракте
Происшествия, 27.03.2024
В отношении его может быть возбуждено уголовное дело
Пьяная ангарчанка пугала подростков пластиковым пистолетом
Пьяная ангарчанка пугала подростков пластиковым пистолетом
Происшествия, 27.03.2024
Полицейские незамедлительно прибыли на место
В Бурятии из огня спасли «Ниву» и трактор
В Бурятии из огня спасли «Ниву» и трактор
Происшествия, 27.03.2024
Технику успели эвакуировать из горящего гаража
В Бурятии полрайона осталось без света из-за сильного ветра
В Бурятии полрайона осталось без света из-за сильного ветра
Происшествия, 27.03.2024
В восстановительных работах занято больше 40 энергетиков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^