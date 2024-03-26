До пункта назначения оставалось около получаса пути
Самолёт Boeing 737, выполнявший рейс из Красноярска в Благовещенск, запросил экстренную посадку. Борт благополучно сел в Чите, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
По данным сервиса Flightradar, самолёт находился в воздухе более двух с половиной часов, когда запросил посадку. До Благовещенска ему оставалось около получаса пути.
В пресс-службе аэропорта Благовещенска ТАСС заявили, что экстренная посадка была вызвана технической причиной. Более точная информация устанавливается.
Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт совершил экстренную посадку в Чите
Происшествия, Фото:
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