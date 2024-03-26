Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт совершил экстренную посадку в Чите

До пункта назначения оставалось около получаса пути



Самолёт Boeing 737, выполнявший рейс из Красноярска в Благовещенск, запросил экстренную посадку. Борт благополучно сел в Чите, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.



По данным сервиса Flightradar, самолёт находился в воздухе более двух с половиной часов, когда запросил посадку. До Благовещенска ему оставалось около получаса пути.



В пресс-службе аэропорта Благовещенска ТАСС заявили, что экстренная посадка была вызвана технической причиной. Более точная информация устанавливается.

