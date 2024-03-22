Пожилую улан-удэнку истязает её сын-алкоголик

О ходе проверки будет доложено лично главе СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об истязании пожилой жительницы Бурятии.
« В эфире одного из федеральных телеканалов опубликован сюжет о пожилой женщине из Улан-Удэ, которую систематически избивал собственный сын. По данному факту организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ «Истязание». О ходе проверки будет доложено в центральный аппарат ведомства, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Отмечается, что Александр Бастрыкин получил доложить о ходе и предварительных результатах проверки руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову.
Об этой истории рассказали накануне в эфире телеканала РЕН ТВ. В сюжете говорится, что пенсионерка в буквальном смысле стала заложницей сына в собственной квартире. Пожилая больная женщина уже несколько лет спит на поролоне под грязным одеялом на кухонном диване и мечтает отправиться в дом инвалидов.
По словам соседей, пьющий сын совсем не заботится о своей матери, наоборот, регулярно её бьет, а также нападает на других жителей дома и водит домой странных друзей.
На кухню пожилую женщину выселили, чтобы она не мешала сыну и его собутыльника распивать сутки напролёт.
О том, что пенсионерка находится в опасности, волонтёры узнали случайно во время сбора подписей накануне голосования.
«Mы вышли пpocтo co cлeзaми нa глaзax. Haм oчeнь жaлкo этy бaбyшкy. B квapтиpe нeимoвepнaя вoнь, гpязнo oчeнь», – поделилась волонтёр Анна.
Старушка недавно пережила инсульт. С тех пор она почти не ходит, с трудом разговаривает, но всё прекрасно понимает.
«A кoгдa мeня yвeзyт? B дoм инвaлидoв. Я дaвнo мeчтaлa», – сказала пенсионерка съёмочной группе.
Во время беседы со съёмочной группой выяснилось, что женщину не только оскорбляли и унижали, но и часто били.
– A вac cын бьёт? – спросила корреспондент.
– Бывaeт, – ответила бабушка.
– Вы на этой кровати на поролоне спите?
–Да. Больше ничего нет. Одеяло грязное.
Лишь после приезда съёмочной группы РЕН ТВ сотрудники отдела соцзащиты наконец забрали пенсионерку и отвезли в больницу, чтобы проверить состояние здоровья. Ведь, судя по всему, врачи ее уже давно не осматривали.
Пожилую улан-удэнку истязает её сын-алкоголик
Происшествия, Фото:
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