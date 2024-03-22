22 марта

21 марта

Популярное

Пожилую улан-удэнку истязает её сын-алкоголик

Пожилую улан-удэнку истязает её сын-алкоголик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О ходе проверки будет доложено лично главе СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об истязании пожилой жительницы Бурятии.

« В эфире одного из федеральных телеканалов опубликован сюжет о пожилой женщине из Улан-Удэ, которую систематически избивал собственный сын. По данному факту организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ «Истязание». О ходе проверки будет доложено в центральный аппарат ведомства, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Отмечается, что Александр Бастрыкин получил доложить о ходе и предварительных результатах проверки руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову.

Об этой истории рассказали накануне в эфире телеканала РЕН ТВ. В сюжете говорится, что пенсионерка в буквальном смысле стала заложницей сына в собственной квартире. Пожилая больная женщина уже несколько лет спит на поролоне под грязным одеялом на кухонном диване и мечтает отправиться в дом инвалидов.

По словам соседей, пьющий сын совсем не заботится о своей матери, наоборот, регулярно её бьет, а также нападает на других жителей дома и водит домой странных друзей.

На кухню пожилую женщину выселили, чтобы она не мешала сыну и его собутыльника распивать сутки напролёт.

О том, что пенсионерка находится в опасности, волонтёры узнали случайно во время сбора подписей накануне голосования.

«Mы вышли пpocтo co cлeзaми нa глaзax. Haм oчeнь жaлкo этy бaбyшкy. B квapтиpe нeимoвepнaя вoнь, гpязнo oчeнь», – поделилась волонтёр Анна.

Старушка недавно пережила инсульт. С тех пор она почти не ходит, с трудом разговаривает, но всё прекрасно понимает.

«A кoгдa мeня yвeзyт? B дoм инвaлидoв. Я дaвнo мeчтaлa», – сказала пенсионерка съёмочной группе.

Во время беседы со съёмочной группой выяснилось, что женщину не только оскорбляли и унижали, но и часто били.

– A вac cын бьёт? – спросила корреспондент.
– Бывaeт, – ответила бабушка.

– Вы на этой кровати на поролоне спите?
–Да. Больше ничего нет. Одеяло грязное.

Лишь после приезда съёмочной группы РЕН ТВ сотрудники отдела соцзащиты наконец забрали пенсионерку и отвезли в больницу, чтобы проверить состояние здоровья. Ведь, судя по всему, врачи ее уже давно не осматривали.

истязание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пожилую улан-удэнку истязает её сын-алкоголик
Пожилую улан-удэнку истязает её сын-алкоголик
Происшествия, 22.03.2024
О ходе проверки будет доложено лично главе СК России
Иркутской области пьяный водитель BMW врезался в остановку и сбил мужчину
Иркутской области пьяный водитель BMW врезался в остановку и сбил мужчину
Происшествия, 22.03.2024
Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение
Улан-удэнец до смерти избил своего гостя
Улан-удэнец до смерти избил своего гостя
Происшествия, 22.03.2024
Расправа произошла в 112 микрорайоне
В Бурятии водитель под «кайфом» пытался откупиться взяткой
В Бурятии водитель под «кайфом» пытался откупиться взяткой
Происшествия, 22.03.2024
Мужчина предложил сотрудникам ГИБДД 150 тысяч
В Бурятии из горящего гаража спасли две машины
В Бурятии из горящего гаража спасли две машины
Происшествия, 22.03.2024
Возгорание потушили примерно за час
В Бурятии водитель, задавивший младенца, пытался обжаловать приговор
В Бурятии водитель, задавивший младенца, пытался обжаловать приговор
Происшествия, 22.03.2024
Мужчина посчитал своё наказание чересчур суровым
В Бурятии бухгалтер сельской администрации воровала из казны
В Бурятии бухгалтер сельской администрации воровала из казны
Происшествия, 22.03.2024
Бюджетными деньгами она оплачивала даже свой домашний интернет
В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
Происшествия, 22.03.2024
Мужчина является потребителем наркотических средств
В Бурятии начался сезон горящей травы
В Бурятии начался сезон горящей травы
Происшествия, 21.03.2024
Зафиксировано 11 таких пожаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^