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Иркутской области пьяный водитель BMW врезался в остановку и сбил мужчину

Иркутской области пьяный водитель BMW врезался в остановку и сбил мужчину
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение

В городе Нижнеудинск Иркутской области 28-летний водитель BMW врезался в остановочный пункт и сбил стоявшего там мужчину. ДТП произошло ночью 28 марта.


В результате происшествия пострадал 39-летний пешеход. Его доставили в больницу.

- Проведённая процедура медицинского освидетельствования установила, что водитель иномарки находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, мужчина был ранее лишён права управления транспортным средством за совершение аналогичных правонарушений, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

По данному факту проводится проверка.


ДТП алкогольное опьянение

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