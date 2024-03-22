Мужчина является потребителем наркотических средств
В апреле прошлого года наркоман из Забайкальского края вместе с приятелями приехал в Мухоршибирский район Бурятии, где на поле собрали коноплю. При выезде с района, заметив следовавший за ними служебный автомобиль ДПС, они остановились, мужчина вышел и спрятал пакеты с наркотическим средством. Однако «травку» нашли и наркотическое средство в крупном размере изъяли.
Забайкалец с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал в полном объёме.
- За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере гражданин Г. осуждён по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.
Теперь осуждённый обязан встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, не менять постоянного места жительства без уведомления, а также ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога на предмет потребления наркотических средств.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 22.03.2024
Пожар произошёл на Новой Комушке
Происшествия, 22.03.2024
Мужчина является потребителем наркотических средств
Деньги он сразу же потратил
Зафиксировано 11 таких пожаров
Вором оказался 19-летний студент
Установлен печальный рекорд
Мужчина погиб в частном доме
К возгоранию привело короткое замыкание построек
Они решили избавиться от улик
Молодой человек проходил в кафе стажировку
Ему назначили ограничение свободы
Дом сгорел полностью
Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже
Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть
Парень курил в аэропорту