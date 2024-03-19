Он сначала бросил его умирать, а затем вернулся и добил
В городе Слюдянка Иркутской области задержали 18-летнего парня; он обвиняется в убийстве 25-летнего приятеля.
Всё произошло в ночь с 3 на 4 марта. По данным следствия, молодой человек в гостях у своего друга распивал спиртное.
«В какой-то момент в ходе возникшего конфликта гость стал избивать хозяина дома руками, ногами и нанёс ему удар ножом в область живота, от чего последний потерял сознание. После этого нападавший, оставив раненого, покинул дом. Затем, опасаясь, что потерпевший может сообщить о случившемся в полицию, решил вернуться и убить его. Злоумышленник зашёл в дом и, вооружившись ножом, нанёс множественные удары пострадавшему, от которых тот скончался», - сообщили пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Заметая следы, молодой человек сжёг свою одежду в лесу и выбросил рукоять ножа в реку.
Тело убитого обнаружила его мать, она и вызвала полицию.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. На допросе он признался в убийстве.
Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
18-летний житель Иркутской области зарезал приятеля
Происшествия, Фото:
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