В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда









20 вагонов сошли с железнодорожных путей в Забайкальском крае в результате столкновения грузового поезда с легковым автомобилем.«По предварительной информации, 18 марта на 7234 км перегона Бамовская-Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошёл сход 20 порожних вагонов. Движение поездов приостановлено», - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.Сейчас проводятся восстановительные работы. На сайте Забайкальской железной дороги сообщается, что инцидент привёл к задержке пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток – Москва.Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.