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В Забайкалье 21-летняя девушка-водитель врезалась в столб и погибла

В Забайкалье 21-летняя девушка-водитель врезалась в столб и погибла
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Забайкалья
Пассажирку госпитализировали

Утром 17 марта в посёлке Харанор Забайкальского района в ДТП погибла 21-летняя девушка. Она управляла автомобилем «Тойота Карина», несмотря на отсутствие водительских прав.

- 21-летняя водитель «Тойоты Карина», не имеющая права управления транспортными средствами, не справилась с управлением и допустила наезд на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась. Пассажирка автомашины госпитализирована в Борзинскую центральную районную больницу, - сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.

Обе девушки не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.
ДТП смерть

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