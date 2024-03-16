Житель Бурятии украл в маршрутке телефон

Мужчину приговорили к обязательным работам



Жителя Кабанского района Бурятии приговорили к 160 часам обязательных работ за кражу мобильного телефона в маршрутке.



В пресс-службе суда сообщили, что 34-летний мужчина, находясь в салоне маршрутного автобуса, увидел на сиденье забытый кем-то из пассажиров мобильный телефон. Недолго думая, он стащил гаджет, причинив владельцу ущерб на общую сумму 18 500 рублей.



Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объёме, просил о рассмотрении дела в особом порядке.



Действия мужчины суд квалифицировал по ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ «Кража».



- При вынесении наказания суд учёл полное признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления средней тяжести впервые, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, способствование расследованию преступления, и назначил осужденному наказание в виде ста шестидесяти часов обязательных работ, - сообщает Кабанский районный суд.



Приговор сторонами не обжалован, вступил в законную силу.

