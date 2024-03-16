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Житель Бурятии украл в маршрутке телефон

Житель Бурятии украл в маршрутке телефон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину приговорили к обязательным работам

Жителя Кабанского района Бурятии приговорили к 160 часам обязательных работ за кражу мобильного телефона в маршрутке.

В пресс-службе суда сообщили, что 34-летний мужчина, находясь в салоне маршрутного автобуса, увидел на сиденье забытый кем-то из пассажиров мобильный телефон. Недолго думая, он стащил гаджет, причинив владельцу ущерб на общую сумму 18 500 рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объёме, просил о рассмотрении дела в особом порядке.

Действия мужчины суд квалифицировал по ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ «Кража».

- При вынесении наказания суд учёл полное признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления средней тяжести впервые, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, способствование расследованию преступления, и назначил осужденному наказание в виде ста шестидесяти часов обязательных работ, - сообщает Кабанский районный суд.

Приговор сторонами не обжалован, вступил в законную силу.
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