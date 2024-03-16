Улан-удэнка поверила мошеннику и лишилась 2,7 млн рублей





Горожанка выполнила указания афериста и перевела деньги на счёт мошенника.







Жертвами интернет-преступников на 15 марта стали 625 жителей Бурятии, в том числе +55 за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Причинённый ущерб составил 116 млн рублей (+13 млн рублей за последнюю неделю). Мошенники продолжают обманывать людей в социальных сетях, на интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,7 млн рублей.Так, жительнице Улан-Удэ через мессенджер позвонил незнакомец. Он представился сотрудником ФСБ и пояснил, что мошенники взломали её личную страницу на сайте банка и пытаются оформить кредит, и чтобы сохранить имеющиеся на счёте денежные средства, их необходимо перевести на страховой счёт.