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Забайкальца оштрафовали на 250 тысяч за незаконную добычу золота

Забайкальца оштрафовали на 250 тысяч за незаконную добычу золота
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Драгметалл конфисковали

Жителя Газимуро-Заводского района Забайкальского края оштрафовали на 250 тысяч рублей за незаконную добычу 29,51 грамма химически чистого золота. Его мужчина добыл возле реки Газимурский Завод.

Задержали нелегального старателя сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Драгоценный металл изъяли.

На правонарушителя возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.44 КоАП РФ «Незаконная добыча драгоценных металлов». Мировой суд Мировой судья привлек его к административной ответственности с назначением штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Изъятое золото конфисковали в доход государства.


штраф золото

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