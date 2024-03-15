Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Ангарске 35-летний водитель Toyota Carina насмерть сбил пешехода. Произошло это 14 марта около 20:00 на улице Горького.
- По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota Carina допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но спасти его жизнь не удалось. 56-летний мужчина скончался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
В Ангарске водитель Toyota Carina насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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