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В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам

В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На днях из одного домашнего питомца достали пулю

В Гусиноозёрске неизвестные живодёры охотятся с оружием на кошек.

Накануне местная жительница рассказала, что подстрелили её домашнего кота, когда он гулял на улице. Она обратилась к землякам через паблик «Весь Гусиноозёрск»:

«На днях подстрелили нашего кота. Сначала думали, что подрался, шишка. Сегодня достала пулю. Берегите своих питомцев!»

Судя по опубликованным из ветеринарной клиники фото, в животное стреляли из пневматического оружия.

В комментариях местные жители рассказывают, что подобный случай – не первый: 

«У нас тоже кота стреляли по осени. Пуля застряла почти на кончике уха. Район улицы Почтовой и Советской»,

«Нашла два неживых кота на улице, лежали рядом. Вот и думаю: собаки задавили или люди начали истреблять?»,

«Ужас! Люди! Что происходит в нашем мире?»

Отметим, в подобных действиях усматриваются признаки преступления по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Согласно закону, за живодёрство предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Жителей Гусиноозёрска, чьи питомцы также пострадали в результате стрельбы, просят сообщить об этом. 
жестокое обращение с животными

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