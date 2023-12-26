26 декабря

25 декабря

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Преподаватель из Улан-Удэ продала квартиру и перевела мошенникам 10,5 млн рублей

Преподаватель из Улан-Удэ продала квартиру и перевела мошенникам 10,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жертвой преступников стала также её родная сестра

Ещё одна жительница Улан-Удэ, поверив мошенникам, лишилась и денег, и квартиры.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, 25 декабря в полицию обратились две улан-удэнки – сёстры 63 и 66 лет. Младшая из них как раз продала квартиру и перевела преступникам деньги за сделку, собственные накопления и средства, оформленные в кредит. Понесенный ею ущерб составил около 10,5 миллионов рублей. В обманную схему преступники втянули и её сестру: она лишилась порядка полутора миллионов рублей.

63-летняя улан-удэнка работает преподавателем в вузе. В середине ноября в мессенджер ей написал якобы ректор (конечно, это не был настоящий руководитель, а преступник с фейковой странички). Он сообщил, что служба безопасности проверяет всех педагогов и предупредил, что скоро позвонит специальный куратор, которого надо слушаться.

Через несколько дней на связь с женщиной вышли «куратор» и «работник Центробанка РФ». Они рассказали, что на её имя неизвестные якобы взяли кредит на 800 тысяч рублей, в связи с чем проводится расследование. «В преступлении могут быть замешаны сотрудники банка и полицейские. Поэтому нельзя никому не рассказывать о ходе расследования», - убеждали они.

Для начала они рекомендовали провести «процедуру обновления счёта»: через банкомат перевести сбережения на «безопасную ячейку». Так улан-удэнка потеряла более полутора миллионов рублей.

«Развод» продолжался. Преступники, вновь сообщив о нависшей финансовой угрозе в виде займа неизвестными, посоветовали самой сформировать «кредитную подушку». Преподаватель взяла три кредита и все средства также перевела на «резервный счёт».

Самой крупной потерей для улан-удэнки стала продажа за 8 миллионов рублей собственной квартиры, якобы заложенной неизвестными. Сделка состоялась через рекомендованного аферистами риэлтора. При этом преступники запретили своей жертве рассказывать специалисту по недвижимости об истинной причине продажи жилья, выдумав историю о заболевании, из-за которого нужно срочно уезжать в тёплые края.

В обманную схему мошенники вовлекли и 66-летнюю сестру потерпевшей, сообщив последней ту же легенду – оформление на её имя неизвестными кредитных обязательств. «Подтверждающий» документ они выслали через мессенджер. В итоге сёстры уже вместе стали работать над «исчерпанием её кредитного потенциала».

Вторая жертва преступников взяла пять кредитов в разных банках на общую сумму около полутора миллионов рублей и по аналогичной схеме перевела аферистам.

- При оформлении займов в банках потерпевшие указывали своей целью косметический ремонт квартиры либо добор денег для покупки жилья. На вопросы специалистов банков, касающиеся возможного совершения в отношении них мошеннических действий, они отвечали отказом. Обе работают в образовательных организациях, - отметили в министерстве внутренних дел.

В настоящее время возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведётся следствие.

Как сообщал «Байкал-Dailу», это уже не первая жертва, потерявшая квартиру. Так, в декабре жилья лишилась 74-летняя бабушка из столицы Бурятии. Мошенники убедили её, что квартиру нужно срочно продать, чтобы уберечь от посягательств преступников, а деньги перечислить на «безопасный счёт в Росреестре». В итоге пожилая женщина осталась и без жилья, и без 4,5 млн рублей, вырученных от продажи.

Летом ещё одна пожилая улан-удэнка продала единственную квартиру в посёлке Восточный. При этом, торопясь выполнять требования злоумышленников, выставила её по цене ниже рыночной стоимости – за 3,1 млн рублей. Все деньги она перечислила преступникам, при этом также веря, что на самом деле «спасает свою недвижимость».

мошенничество

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