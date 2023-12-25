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В Бурятии пенсионерка плеснула в лицо полицейскому кипятком

В Бурятии пенсионерка плеснула в лицо полицейскому кипятком
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Сотрудник полиции получил ожог глаз

61-летняя жительница Мухоршибирского района плеснула кипятком в лицо полицейскому.

Всё произошло в селе Шаралдай 22 декабря. Пенсионерка живёт там вместе с дочерью и её сожителем. Последнего в связи с уголовным преследованием разыскивали правоохранительные органы.

Тем вечером к ним домой приехали сотрудники полиции. Мужчина попытался спрятаться в подполье, но полицейские его обнаружили.

Во время задержания хозяйка дома набрала в ковш кипяток из чайника и выплеснула в лицо одному из полицейских. Она причинила ему термический ожог мягких тканей и оболочки глаз.

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии. 
насилие в отношении представителя власти

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