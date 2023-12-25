В Бурятии пенсионерка плеснула в лицо полицейскому кипятком

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Сотрудник полиции получил ожог глаз



61-летняя жительница Мухоршибирского района плеснула кипятком в лицо полицейскому.



Всё произошло в селе Шаралдай 22 декабря. Пенсионерка живёт там вместе с дочерью и её сожителем. Последнего в связи с уголовным преследованием разыскивали правоохранительные органы.



Тем вечером к ним домой приехали сотрудники полиции. Мужчина попытался спрятаться в подполье, но полицейские его обнаружили.



Во время задержания хозяйка дома набрала в ковш кипяток из чайника и выплеснула в лицо одному из полицейских. Она причинила ему термический ожог мягких тканей и оболочки глаз.



На женщину возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

