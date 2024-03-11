Руководитель отделения СФР по Бурятии получил представление прокуратуры

Оказались нарушены права жительницы Тарбагатайского района и её детей



Жительнице Тарбагатайского района Бурятии назначили ежемесячные выплаты на детей благодаря вмешательству прокуратуры.



Ранее женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что в назначении социальных выплат ей необоснованно отказали. Проверка данный факт подтвердила.



«Установлено, что женщина обратилась в орган социального страхования с заявлением о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Уполномоченным органом отказано в назначении выплат в связи с непредставлением полного пакета документов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс представление руководителю отделения Социального фонда России по республике. По результатам его рассмотрения права женщины и её несовершеннолетних детей были восстановлены. Ежемесячное пособие назначено с даты первоначального обращения с заявлением.

