Сельчане в Бурятии боятся пожара на кладбище

Люди призвали защитить его от огня
В еравнинском посёлке Ширинга бьют тревогу из-за отсутствия нормальной противопожарной полосы на кладбище. По мнению местных жителей, та, что есть, не соответствует необходимым требованиям. Люди попросили оборудовать новую.
- Несколько лет назад на кладбище всё сгорело. Если будет пожар, опять сгорит, – заявили они в группе «Еравна-инфо.24/7». – Кто за это будет отвечать?
Кроме того, на кладбище призвали установить контейнеры для мусора. Глава сельского поселения «Ширингинское» Санжидма Хабаева сообщила, что опашку на территории делают каждый год. В этот раз она будет в начале мая. Баки для отходов там тоже установят – расходы на их покупку уже заложили в смету.
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