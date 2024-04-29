Сельчане в Бурятии боятся пожара на кладбище



В еравнинском посёлке Ширинга бьют тревогу из-за отсутствия нормальной противопожарной полосы на кладбище. По мнению местных жителей, та, что есть, не соответствует необходимым требованиям. Люди попросили оборудовать новую.



- Несколько лет назад на кладбище всё сгорело. Если будет пожар, опять сгорит, – заявили они в группе «Еравна-инфо.24/7». – Кто за это будет отвечать?



Кроме того, на кладбище призвали установить контейнеры для мусора. Глава сельского поселения «Ширингинское» Санжидма Хабаева сообщила, что опашку на территории делают каждый год. В этот раз она будет в начале мая. Баки для отходов там тоже установят – расходы на их покупку уже заложили в смету.



