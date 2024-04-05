В Бурятии сельчан из-за сильного ветра попросили отключать технику

Еравнинцев предупредили об обрыве проводов



В Еравнинском районе, как и в большинстве остальных, ухудшилась погода. Там поднялся сильный ветер. Из-за этого могут произойти аварии, предупредили в группе «Еравна-инфо 24/7»



- Будьте внимательны – в связи с большими ветровыми нагрузками на электросети возможны обрывы проводов, – отметили в Еравнинском РЭС.



Сельчанам напомнили: парковать автомобили и находиться рядом с линиями электропередачи в такую погоду опасно. При сильных порывах ветра – от 15 метров в секунду и при неблагоприятных метеоусловиях – грозе, сильном дожде и т. д – еравнинцев призывают отключать электроприборы.

