Еравнинцев предупредили об обрыве проводов
В Еравнинском районе, как и в большинстве остальных, ухудшилась погода. Там поднялся сильный ветер. Из-за этого могут произойти аварии, предупредили в группе «Еравна-инфо 24/7»
- Будьте внимательны – в связи с большими ветровыми нагрузками на электросети возможны обрывы проводов, – отметили в Еравнинском РЭС.
Сельчанам напомнили: парковать автомобили и находиться рядом с линиями электропередачи в такую погоду опасно. При сильных порывах ветра – от 15 метров в секунду и при неблагоприятных метеоусловиях – грозе, сильном дожде и т. д – еравнинцев призывают отключать электроприборы.
В Бурятии сельчан из-за сильного ветра попросили отключать технику
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