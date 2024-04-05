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В Забайкалье вернулись хищные птицы

В Забайкалье вернулись хищные птицы
Общество,  Фото:Даурский заповедник
Пернатые сразу сели на гнёзда

В Забайкалье сотрудники Даурского заповедника провели учёты хищных птиц на искусственных гнездовьях в охранной зоне заповедника и заказнике федерального значения «Долина дзерена».

Как показало инспектирование, самыми шустрыми оказались вóроны. Они заняли пять искусственных гнездовий и их кладки самые полные: в них по пять-шесть яиц. Надо сказать, что вóроны с самого начала отметили удобство рукотворных домов и с тех пор прилежно используют их для выращивания своего потомства.

Соколы-балобаны присмотрели только семь гнёзд, в одном из которых пока два яйца, остальные пустые. Но все ещё впереди. Балобаны могут до конца мая откладывать яйца, так что времени у них ещё достаточно. Главное, что птицы вернулись, создают семьи и вовсю готовятся к выведению потомства.

Курганники тоже не особо торопятся. Они начали обихаживать четыре гнезда, но кладки пока ещё не сделали.

Впервые рукотворные дома для птиц в Даурском заповеднике стали строить в 2016 году. Тогда из десяти возведённых гнёзд пернатые заняли только три: их хозяевами стали балобан, мохноногий курганник и пустельга. В 2019 количество искусственных гнездовий удвоилось. Из 20 птичьих домов обрели хозяев 12, а в 2020 и 2021 из построенных 30 – бесхозяйными оставались лишь 6.

Искусственные гнездовья помогают сохранять краснокнижные виды хищных птиц. Так, к примеру, балобан занесён в Красную книгу РФ и в Красный список глобально угрожаемых видов МСОП со статусом «исчезающий», а мохноногий курганник числится в списках Красной книги Забайкальского края. Благодаря биотехническим мероприятиям и постоянной организованной охране гибель кладок во время степных пожаров и браконьерство сведено до минимума.

- Численность балобанов и курганников в степной Даурии увеличивается. Теперь редких птиц можно встретить гораздо чаще, чем раньше. В настоящее время существует 50 искусственных гнездовий. Распределены они на разных участках охранной зоны заповедника и на территории федерального заказника «Долина дзерена». По данным учётных работ, на 2 апреля 2024 года из 50 искусственных гнездовий занято пока только 16. Но надо учитывать, что это только начало гнездового периода, так что будем ждать и наблюдать. Самое главное, что пернатые хищники возвращаются, - сообщили в пресс-центре заповедника.

Забайкальский край птицы заповедник

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