В республике поделились информацией, на каком турнире поймали больше рыбки
В районах Бурятии проходят соревнования по подлёдной рыбалке. Крупнейшее из них – «Байкальская рыбалка» - состоялась 30 марта. В министерстве туризма РБ подсчитали, где на районных рыбалках поймали больше всего рыбы.
Согласно общей статистике, на «Байкальской рыбалке – 2024» в Прибайкальском районе участвовало 256 команд из разных городов России и мира, включая Китай и Монголию. Общий улов составил 15 килограмм рыбы. Команда-победитель «Леди Бур» выловили 811 грамм.
В соревнованиях, проводившихся в Хоринском районе, участвовало 15 команд. Общий улов составил 57,06 кг. Первое место заняла команда «Хо За Ностра», чей улов составил 10,960 кг.
В Еравнинском районе в рыбалке участвовало 46 команд. Команда-победительница «Щуки» (ТОС «Улан-Еравна») поймали более 8 кг окуней.
В Мухоршибирском районе в турнире участвовало 29 команд. Первое место заняла команда «Рыбаки Кусот» с уловом весом 6,276 кг.
В Баунтовском эвенкийском районе участвовало 63 команды. Общий улов составил 5,785 кг. Первое место выиграла команда «Форик».
В Северобайкальском районе на рыбалке «Северный Байкал-2024» участвовало 42 команды. Общий улов составил 3,798 кг. Первое место заняла команда «Моя семья», они поймали 1,05 кг.
Следующее соревнование состоится в Окинском районе на этнофестивале «Ильчирэй Наадан» (6+) на озере Ильчир 13 апреля.
В Бурятии назвали результаты районных «рыбалок»
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