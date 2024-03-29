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Жителям Бурятии ради денег приходится халтурить в выходные

Жителям Бурятии ради денег приходится халтурить в выходные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они подрабатывают таксистами и курьерами

Представители российской платформы HeadHunter изучили вакансии, опубликованные в Бурятии, и составили подборку предложений о подработке в выходные дни. Более 98% из них подходят соискателям без опыта и свыше половины (51%) – высокооплачиваемые, с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

При этом размер вознаграждения часто зависит от количества отработанных часов. Во многих компаниях есть ежедневные или еженедельные выплаты. А ряд вакансий предусматривает возможность трудоустройства на полный рабочий день.

Чаще всего подработку в уик-энд предлагают водителям (18%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (10%), а также продавцам-консультантам и кассирам (7%).

Мотивы у наших земляков разные – кто-то хочет заработать деньги, кто-то – поддержать квалификацию (например, во время декрета или на пенсии), расширить круг знакомств, попробовать себя в новой сфере, получить признание или просто разнообразить свой обычный день.

- Есть масса примеров, когда офисные сотрудники на удалёнке по выходным подрабатывают курьерами или таксистами, чтобы общаться с людьми, а представители рабочих профессий получают дипломы IT-специалистов и берут небольшие заказы, пробуя себя в новом деле, – пояснила директор HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения Аверина.

Согласно данным последнего опроса, который устроили эксперты среди дальневосточников (в том числе – жителей Бурятии), 54% соискателей заинтересованы в подработке, а у 9% она уже есть.
работа деньги

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