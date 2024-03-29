Бурятия добавит денег на ремонт школы в ДНР

Общая стоимость работ достигнет более 20 миллионов рублей
Бурятия увеличит финансирование ремонта школы в селе Кумачово Старобешевского района. Ремонтные работы на объекте, повреждённом в конце прошлого года в результате обстрела со стороны ВСУ, в самом разгаре. На текущий момент выполнено порядка 50% работ. Однако в процессе восстановления школы выявлены скрытые ранее дефекты.
Выяснилось, что замене подлежит не только часть кровли, непосредственно разрушенная попаданием ракеты «Himars», но и необходима полная замена всего шиферного покрытия. Кроме того, в школьной библиотеке и в наиболее пострадавших классах потребовалось полное переустройство всех полов, поскольку за десятки лет они практически прогнили. Будет заменена также электропроводка в этих кабинетах, а отделочные работы в них не ограничатся «штукатуркой» - стены будут отделаны современными материалами. Потребуются и некоторые другие дополнительные мероприятия.
- Всего дополнительно на ремонт школы в Кумачово из бюджета Республики Бурятия будет выделено ещё 4 млн. рублей. Таким образом, общая стоимость работ составит более 20 миллионов рублей, - отметили в управлении капитального строительства РБ.
Кроме того, Бурятия поможет Старобешевскому району подготовить проектную документацию для подачи заявки в федеральную программу капремонта сельских школ, чтобы появилась возможность полностью отремонтировать все 19 школ района и обеспечить образовательные учреждение современным оборудованием и мебелью.
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