Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина в Улан-Удэ открылся оперой «Князь Игорь»

На сцену вышли звёзды оперного искусства бурятской и российской сцены
25 марта в Бурятском театре оперы и балета открылся фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина в честь 100-летия со дня рождения народного артиста СССР.
Символично, что фестиваль стартовал с оперы Александра Бородина «Князь Игорь» (12+), отметили в пресс-службе театра. Партия Хана Кончака в исполнении Лхасарана Линховоина считается эталонной. Именно за неё он был удостоен звания народного артиста СССР.
В день открытия на сцену вышли звёзды оперного искусства бурятской и российской сцены. Партию Кончака исполнил заслуженный артист Бурятии Бадма Гомбожапов. В образе его дочери Кончаковны предстала народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, в образе Князя Игоря – народный артист Бурятии Намхай Мунхзул. На сцену вышел заслуженный артист республики Эдуард Жагбаев (князь Галицкий) и другие замечательные солисты, хор, артисты балета.
Спектакль шёл под симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России, дирижёра Красноярского театра оперы и балета Анатолия Чепурного. Также перед бурятской публикой выступили и приглашенные солисты: Ирина Новикова из НОВАТ и Игорь Морозов из «Геликон-оперы».
- Я у вас в Бурятии второй раз, и сейчас на прекраснейшем фестивале, посвящённом Лхасарану Линховоину. Мне уже выпадала большая честь, как сейчас, приехать к вам на другой спектакль, три года назад я у вас исполняла Аиду. А сегодня нас ждёт спектакль «Князь Игорь» Александра Бородина, где я с огромным удовольствием исполню партию Ярославны. Партия Ярославны у меня уже очень давно в репертуаре, я ее исполняла, наверное, больше 70 раз, - рассказала Ирина Новикова.
А приглашённый солист Игорь Морозов признался, что исполнил партию Владимира Игоревича второй раз, а в Бурятию приехал впервые:
«Очень рад. Впечатлений от республики масса, и приём от публики очень тёплый. Это видно и по отношению людей вокруг – все ответственные и доброжелательные, общительные».
Публику ожидает череда не менее ярких спектаклей. 27 марта состоится показ оперы Джузеппе Верди «Аида» (16+), а 29 марта – оперы «Риголетто» (16+). Завершится фестиваль гала-концертом 30 марта (6+).
Часть средств с продажи будет перечислена в фонд пострадавших от теракта в «Крокусе» и АНО «Содействие».
Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина в Улан-Удэ открылся оперой «Князь Игорь»
Общество, Фото:
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