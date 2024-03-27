Иркутская область предоставит соцвыплаты сиротам для приобретения жилья

Также выплаты могут пойти на погашение ипотечного кредита



Приняты дополнения в закон о предоставлении в Иркутской области социальной выплаты лицам из числа детей-сирот



В Иркутской области во втором и окончательном чтении принят законопроект о предоставлении социальной выплаты лицам из числа детей-сирот для приобретения жилых помещений. Документ приводит в соответствии с федеральным законодательством права детей-сирот на предоставление социальной выплаты для приобретение жилых помещений или погашения ипотечного кредита.



– Мы неоднократно поднимали этот вопрос на федеральном уровне и нас услышали, в федеральный закон внесена также возможность получения соцвыплаты на жильё или на погашение ипотечного кредита. Условия федерации несколько отличаются от условий получения выплаты, в нашей области, соответственно необходимы дополнения в региональный закон. Мы не отменяем региональную социальную выплату. Лица из числа детей-сирот в Приангарье могут получить сертификат на приобретение жилья либо на условиях, предусмотренных федеральным законом или на условиях, установленных законом области, – заявил губернатор региона Игорь Кобзев.



Он подчеркнул, что дополнения в региональный закон будут являться ещё одной возможностью приобретения жилых помещений лицам из числа детей-сирот.



На федеральном уровне право на выплату предоставлено гражданам, достигшим 23 лет, включённым в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, при совокупности условий: наличие дохода не ниже минимального размера оплаты труда от трудовой деятельности, который обеспечивает ему и его семье среднедушевой доход, превышающий величину прожиточного минимума, отсутствие задолженности по налогам и сборам, иным обязательным платежам, отсутствие судимости, психических заболеваний или расстройств, алкогольной или наркотической зависимости, отсутствие у заявителя трудной жизненной ситуации.



Законом Иркутской области № 135-ОЗ, который предусматривает социальную выплату на приобретения жилья, право предоставлено лицам из числа детей-сирот в возрасте с 18 лет, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора, в качестве индивидуального предпринимателя или по договору гражданско-правового характера и имеющим детей либо неработающим лицам, имеющим ребёнка в возрасте до трёх лет или ребёнка-инвалида, участникам СВО, супругам, вдовам участников СВО, гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве самозанятого, обучающимся по образовательным программам высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



