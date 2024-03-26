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В Бурятии выбрали лучшего чтеца вслух

В Бурятии выбрали лучшего чтеца вслух
Общество,  Фото:РДЮБ
За победу боролись более 500 школьников республики

В рамках всероссийской акции «Неделя детской книги» в Улан-Удэ состоялся чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 24». Каждый полуфинал состоял из трёх раундов, в котором участники читали отрывки из произведений российских авторов, стихотворения российских авторов, а также классические произведения зарубежной литературы.

Участниками полуфиналов регионального чемпионата стали учащиеся школ №4, №8, №13, №14, №17, №19, №25, №32, №46, №56, республиканской кадетской школы-интерната, Нижнесаянтуйской СОШ, а также ученики школ Тарбагатайского, Кабанского, Прибайкальского, Селенгинского, Курумканского и Бичурского районов. Всего в конкурсе приняло участие 12 средних образовательных школ. В отборочный тур вошло 36 участников, победители в отборочных турах своего образовательного учреждения. Всего по всей Бурятии в чемпионате приняло участие более 500 школьников (учитывая отборочные этапы в школах и библиотеках).

По итогам каждого полуфинала в финал вышли 7 участников:
- Сарюна Б., учащаяся СОШ №4 г. Гусиноозёрска;
- Алина П., учащаяся СОШ №32 г. Улан-Удэ;
- Ангелина З., учащаяся СОШ №46 г. Улан-Удэ;
- Елизавета П., учащаяся СОШ №17 г. Улан-Удэ;
- Владислав Ш., учащийся СОШ №17 г. Улан-Удэ;
- Екатерина К., учащаяся СОШ №25 г. Улан-Удэ;
- Тамир Б., учащийся СОШ №19 г. Улан-Удэ.

По итогам чемпионом Бурятии «Страницы 24» стала Сарюна Б. из Гусиноозёрска. В гранд-финале регионального турнира она боролась с Ангелиной З., ученицей СОШ №46, и Елизаветой П., ученицей СОШ №17. В этом году в последнем раунде финала участники читали стихотворения бурятских поэтов.

Теперь Сарюна представит Бурятию на всероссийском полуфинале конференции «Восток» и посоревнуется с 8 чемпионами других региональных этапов.

Все участники полуфиналов и финального этапа получили поощрительные призы, сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.
Бурятия чтение вслух конкурс школа чемпионат библиотека

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