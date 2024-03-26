Бурятия присоединилась к акции скорби «Журавли»

На площади Советов устроили световую проекцию с белыми журавлями. ВИДЕО



Бурятия поддержала акцию «Журавли» памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл».



Вечером 25 марта световая проекция с летящими белыми журавлями появилась на здании Геологоуправления на площади Советов.







24 марта, в день общенационального траура, в 19:55 по московскому времени на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция «Журавли». На следующий день акцию поддержали российские города, Улан-Удэ в их числе.



Акцию памяти назвали в честь песни, которую исполнял народный артист СССР Муслим Магомаев, «Журавли», имя которого носит концертный зал, где произошёл теракт.



Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта. В концертный зал, где зрители собрались на выступление группы «Пикник», ворвалась группа мужчин и открыла стрельбу. Позднее стрелявшие устроили пожар, в результате которого зал полностью выгорел, обрушилась крыша.



По последним данным, погибли в результате теракта 139 человек. Как сообщил президенту Владимиру Путину глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, 137 человек погибли на месте, двое скончались в больницах.



Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.



В связи с терактом задержаны 11 человек, четверо из них – непосредственные участники атаки. Басманный суд арестовал их на два месяца.

