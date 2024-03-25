Спортсмены республики выиграли 7 медалей соревнований
В Хабаровске на прошлой неделе завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по шахматам. В соревнованиях участвовали спортсмены из Амурской области, Забайкальского края, Бурятии, Камчатского края, Сахалинского области, Приморского края, Магаданской области, Якутии и Хабаровского края. Шахматисты соревновались в блице, быстрых и классических шахматах.
Успешно выступили на чемпионате представители Бурятии. Так, Эрдэм Хубукшанов стал победителем каждого виды программы, завоевав три первых места турнира. У мужчин также призёром стал Роман Сымбелов, выигравший бронзовую медаль в классических шахматах.
Сойжина Комиссарова завоевала две награды соревнований. Она победила в блиц-турнире и стала третьей в классических шахматах. «Бронзу» по быстрым шахматам выиграла Мария Хамнуева.
Шахматист Бурятии стал трижды чемпионом ДФО
Общество, Фото:
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