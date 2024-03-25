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В Бурятии наградили педагогов школ-интернатов

В Бурятии наградили педагогов школ-интернатов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Церемония прошла 22 марта в Улан-Удэ

22 марта в Бурятии прошла торжественная церемония вручения медалей столетия министерства образования и науки республики и благодарственных писем педагогам и ветеранам педагогического труда.

Александр Сансуев, ветеран педагогического труда Иройской специальной (коррекционной) школы-интерната, и Маргарита Малахинова, ветеран педагогического труда Новоселенгинской казачьей школы-интерната среднего общего образования, за заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд были награждены юбилейными медалями «100-лет министерству образования и науки Республики Бурятия».

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие образования региона благодарственными письмами министерства образования РБ были награждены:
- Людмила Загвозкина, заместитель директора по социально работе специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната V вида;
- Владимир Буинов, методист лицея-интерната №61 для одарённых детей;
- Сергей Будаев, учитель Новобрянской СКОШ;
- Цырен Базаров, ветеран педагогического труда санаторной школы-интерната №28;
- Галина Гомбоева, учитель-дефектолог Галтайской СКОШ;
- Татьяна Цыбикова, заместитель директора, руководитель республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Республиканского центра образования».

Бурятия награждение педагоги школа-интернат

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