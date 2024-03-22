Семьи Бурятии посоревнуются в творчестве

В республике стартовал конкурс семейного творчества



В Бурятии объявлен IV республиканский конкурс семейного творчества «Семья и традиции» (0+), посвящённый Году семьи. Заявки в формате видео-презентации с творческим номером «Семья – хранитель традиций» принимаются до 10 мая.



- Конкурс проводится с 2020 года. Своё творчество за годы проведения конкурса показали семьи – представители разных культур и интернациональные семьи, проживающие в Бурятии. Это молодые семьи и семьи с солидным стажем совместной жизни по 30-40 лет. В числе победителей творческая семья Банаевых из села Барагхан, семья Шобоевых – династия учителей из Тункинского района, хранители эвенкийского языка и культуры – семья Торгоновых из Баунтовского района, многодетная семья Гусляковых из Мухоршибирского района, интернациональная семья Сотнич из г. Улан-Удэ и другие, - сообщает республиканский центр народного творчества.



Заявки направляются в РЦНТ. Награждение и гала-концерт победителей и призёров состоится 1 июня в этнографическом музее народов Забайкалья на арт-фестивале «Старт в лето» (6+), посвящённом Международному дню защиты детей и Году семьи.



Возрастное ограничение: 0+.

