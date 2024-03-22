Также электричества не будет на сопредельной части Тарбагатайского района
22 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ пройдут отключения света. Как сообщили в администрации района, с 9:00 до 17:00 состоится отключение электроэнергии потребителям микрорайона Тепличный; 20-й квартал, 7-9; 19-й квартал, 1-4, 21; 17-й квартал, 1-3, 15; 15-й квартал, 1-5, 15, 16. Также с 9:00 до 17:00 не будет света в п. Забайкальский; 17 квартал, 17-18; 18 квартал, 1-19, с 31а; 19 квартал, 10; 20 квартал, 11-42, 10/9; 21 квартал, 3-21; 22 квартал, 1-2; 25 квартал, 1-2; 29 квартал, 3, 43в, 43г, 43б, микрорайон Тепличный, 6-15; ул. Речная, 43б, 43а; насосная МПУ «Водоканал» в 20 квартале.
С 11:00 до 18:00 планируется отключение электроэнергии потребителям: п. Забайкальский, СНТ «Энергостроитель», СНТ «Учитель». Также с 11:00 до 18:00 отключат свет на части Тарбагатайского района и Улан-Удэ: п. Щебенчатый карьер, ДНТ «Берёзка-10», ДНТ «Дархан», ДНТ «Сосновый».
В посёлках и ДНТ Улан-Удэ отключат свет
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