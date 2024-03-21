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В середине марта на Бурятию обрушится снег

В середине марта на Бурятию обрушится снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами столбик термометра опустится до -24 градусов

В Бурятии ухудшится погода, предупреждают синоптики.

Сегодня вечером, 22 марта, и ночью 23 марта местами по республике снег, налипание мокрого снега на проводах, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица, накаты. Температура понизится на 10 и более градусов. По Прибайкалью и северу местами метели, снежные заносы.

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта по республике облачно, в большинстве районов снег, ночью по трассе БАМ до сильного снегопада. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, по северу местами метели, заносы. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём 0,+5, местами -3,-8.

В Улан-Удэ ночью 22 марта без осадков, утром и днём снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -1,-3, днём около 0.

В субботу, 23 марта, в республике местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 6-11, ночью в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -9,-14, местами -19,-24, днём 0,+5, местами -5,-10.

В воскресенье, 24 марта, практически без осадков, утром и днём по северному Прибайкалью снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -6,-11, по северной половине до -22,-27, днём +4,+9, местами -1,-6.
прогноз погоды

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