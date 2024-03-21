Победитель поедет защищать честь республики в окружном этапе
На этой неделе в Улан-Удэ состоялся первый этап всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя!». Его участниками стали команды детских домов и школ-интернатов Бурятии.
По результатам игр призовые места распределились следующим образом:
Первое место – Баргузинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный»;
Второе место – центр помощи детям Кабанского района;
Третье место - центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», г. Кяхта.
- В турнире приняли участие команды воспитанников детских учреждений, подведомственных минсоцзащиты Бурятия. Наши ребята под руководством педагога физического воспитания Виталия Ширеторова и капитана команды Никиты Х., стали победителями промежуточного этапа всероссийских соревнований по футболу, - рассказал директор «Звёздного» Олег Цыремпилов. - Юным футболистам вручён кубок победителей. Диплома «Лучший игрок» удостоен Константин К., а «Лучшим нападающим» признан Роман М.
Команда-победитель в конце апреля отправится во Владивосток на финал Дальневосточного федерального округа.
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
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