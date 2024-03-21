В Бурятии начался чемпионат республики по хоккею

Матчи проводятся в столице республики



В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по хоккею с шайбой. Соревнования проходят на ледовой арене «IceМетр».



18 марта состоялась игра между хоккейными клубами «Титан» и «Динамо». Завтра, 22 марта, сыграют «Дорожник» с «Локомотивом». 25 марта пройдёт игра между «Динамо» и «Дорожником». 29 марта – между «Локомотивом» и «Титаном».



1 апреля состоится матч хоккейных клубов «Дорожник» и «Титан», а 5 апреля – матч «Динамо» и «Локомотива».



Возрастное ограничение: 6+.

