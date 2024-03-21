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В Бурятии стартовали литературные конкурсы к «Алтаргане»

В Бурятии стартовали литературные конкурсы к «Алтаргане»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители отборочных туров поедут на всебурятский фестиваль

В Бурятии начался приём заявок для участия в республиканском отборочном туре «Навстречу Алтаргане-2024» на конкурсы бурятской поэзии, эссе и книг. Лучшие поэты, авторы книг и эссе, прошедшие отборочный тур, будут представлять республику на XV международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2024». Напомним, что фестиваль в этом году пройдёт с 26 по 28 июля в Булганском аймаке Монголии.

В конкурсе бурятской поэзии (16+) могут принять участие поэты Бурятии, пишущие на бурятском языке. Члены союза писателей России и других стран не допускаются к участию. Принимаются стихи на темы, связанные с бурятской культурой, языком, родословными, национальными традициями и современными ценностями бурят. Номинации конкурса:
- Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более трёх (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди молодёжи (возраст от 16 до 35 лет);
- Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более трёх (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди взрослых (возраст от 35 лет и старше).

Заявки принимаются до 15 мая в электронном виде на электронный адрес: nbrb-altargana@mail.ru с пометкой «Бурятская поэзия».

Конкурсное прослушивание участников состоится 22 мая в 15:00 в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ. Три победителя в двух номинациях награждаются ценными призами в денежной форме и дипломами лауреата. Остальным вручается диплом участника. Лауреаты первой степени примут участие в международном конкурсе поэзии в рамках фестиваля «Алтаргана» от Бурятии.

В конкурсе эссе (16+) могут принять участие конкурсанты из Бурятии, пишущие на бурятском языке. Члены союза писателей России и других стран не допускаются к участию. Представляемые на фестиваль эссе могут иметь философский, биографический, публицистический или беллетристический характер. Стиль эссе должен отличаться образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику. Тематика конкурсных работ: «Каким вы видите будущее бурятской земли и бурятского народа?» (родной язык, «тоонто нютаг», экология, культура, традиции и т.д.).

Номинации конкурса:
- Лучшее эссе на бурятском языке среди молодёжи (возраст от 16 до 35 лет);
- Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых (возраст от 35 лет и старше).

Заявки принимаются до 15 мая в электронном виде на электронный адрес: nbrb-altargana@mail.ru с пометкой «Конкурс эссе».

Конкурсное прослушивание участников состоится 23 мая в 14:00 в зале деловых встреч и переговоров нацбиблиотеки. Три лучших участника по двум номинациям награждаются ценными призами в денежной форме и дипломами лауреата. Остальным вручается диплом участника. Лауреаты первой степени примут участие в международном конкурсе поэзии в рамках фестиваля «Алтаргана».

В конкурсе книг на бурятском языке (16+) могут принять участие авторы (авторы-составители, группа авторов и т.д.) и книжные издательства авторы из Улан-Удэ, муниципальных образований Бурятии. Они могут предоставить книжную продукцию, выпущенную с августа 2022 года по июнь 2024 года, на бурятском языке. Один автор может представить несколько изданий. Книги, участвующие в фестивале, не должны являться переизданиями ранее вышедших работ. К конкурсу допускаются книги с наличием ISBN.

Номинации конкурса: «Лучшая книга на бурятском языке: Детская литература», «Лучшая книга на бурятском языке: Художественная литература», «Лучшая книга на бурятском языке: Документальная книга» (научно-популярная, справочная литература, публицистика и др.); «Лучшая книга о бурятах и бурятской культуре на других языках».

Заявки принимаются до 20 мая. Подача заявок осуществляется в электронном виде на электронный адрес konkursknig@mail.ru.

Три лауреата (1-3 степени) в каждой номинации награждаются ценными призами в денежной форме и дипломами лауреата (итого 12 лауреатов). Остальные конкурсанты награждаются дипломами участника. Лауреаты первой степени примут участие в международном конкурсе книг в рамках фестиваля «Алтаргана». Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия конкурс книга эссе поэзия бурятский язык Алтаргана литература

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