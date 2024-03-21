Работы провели в селе Старобешевского района
В селе Новозарьевка, расположенном в Старобешевском районе ДНР, пробурили артезианскую скважину. Расходы на бурение были покрыты за счёт бюджета Бурятии.
- Тем не менее, впереди ещё много работы. Сначала подрядчик должен оценить производительность скважины, затем построить всю необходимую инфраструктуру для подачи воды. Планируется, что работы будут закончены к лету текущего года, что позволит решить давнюю проблему в селе. В настоящее время собственный источник в селе отсутствует, и жители вынуждены пользоваться привозной водой, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.
На протяжении долгого времени из-за отсутствия централизованного водоснабжения жителям села Новозарьевка приходится самим бурить скважины или доставлять воду домой. Местные власти обратились к региону-шефу с просьбой оказать помощь в решении этой проблемы. В этом году Бурятия продолжает помогать Старобешевскому району. Таким образом, с наступлением весны подрядчик приступил к работам и уже пробурил скважину глубиной 135 метров. Эта глубина соответствует уровню залегания артезианских вод в данной местности. Сейчас на объекте проходят опытно-фильтрационные исследования для определения дебита скважины.
- Расчёт дебита позволит определить, какой объём воды может давать скважина в сутки. Затем на основе этих данных будет разработан проект водовода, который обеспечит водой все социально важные объекты и другую инфраструктуру села, - отметили в управлении.
По предварительной оценке, скважина должна давать от 5 кубических метров воды в сутки. Когда проект будет готов, подрядчик сможет приступить к строительству водовода. Ожидается, что все работы будут завершены до лета 2024 года.
Бурятия помогла ДНР пробурить артезианскую скважину
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