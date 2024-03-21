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В Улан-Удэ школьники создадут эссе и рисунки о своей семье

В Улан-Удэ школьники создадут эссе и рисунки о своей семье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объявлено о начале двух городских конкурсов

В столице Бурятии стартовали два городских конкурса «Моя семья - моя крепость», в рамках мероприятий, посвящённых Году семьи.

Городской конкурс детских рисунков «Моя семья - моя крепость» (6+) проводится по 5 апреля. Участниками могут быть обучающиеся дополнительного образования, общеобразовательных организаций и культурно-досуговых учреждений в возрасте от 8 до 17 лет.

Работы должны быть выполнены участником самостоятельно, без помощи взрослых на бумаге формата А3. На обороте указывается Ф.И.О., возраст, название работы, образовательное учреждение, Ф.И.О. педагога. Работы не могут быть скопированными и срисованными, рисунки необходимо не сгибать и не сворачивать.

Городской конкурс эссе «Моя семья - моя крепость» (6+) проводится по 5 апреля. Участвовать могут обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений. Конкурсантам предлагается изложить и аргументировать своё мнение по следующим темам:
- «Дорога семьи» - преемственность профессиональных традиций в рамках семьи, профессиональные семейные традиции;
- «Традиции моей семьи: чту, храню и вдохновляюсь» - семейные традиции, предающиеся из поколения в поколение в одной семье.

Итоги и награждение победителей состоится 12 апреля в зрительном зале городского дворца детского (юношеского) творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
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