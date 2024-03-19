В Бурятии определят лучшие ИТ-проекты молодёжи

На следующей неделе стартует финальный этап нового республиканского конкурса



Финальный этап I республиканского конкурса «Мы – будущее ИТ Бурятии» стартует 25 марта в Улан-Удэ. Его проведут в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в РБ «Асториум».



- Конкурс направлен на формирование и развитие у молодого поколения цифровых компетенций, повышение имиджа ИТ-профессий, популяризацию информационных технологий в различных сферах деятельности. Целью конкурса является поддержка и профессиональная ориентация молодёжи в сфере информационных технологий и технологического предпринимательства в республике, - сообщает Бурятский республиканский институт образовательной политики.



Вузами города Улан-Удэ проведены обучающие интенсивы, отобраны школьники и студенты, которые будут соревноваться по 4 трекам хакатона с 25 по 28 марта. 25 марта состоится заезд участников к месту его проведения. После регистрации команд и участников конкурса состоятся экскурсии в Бурятский государственный университет, Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики.



Торжественное открытие состоится 26 марта в актовом зале «Асториума». Сразу же после открытия конкурса участники приступят к разработке проектов. В течение дня участники конкурса получат консультации и помощь менторов. Вечером запланирована встреча участников с министром здравоохранения РБ Евгенией Лудуповой, министром образования и науки республики Валерием Поздняковым, индустриальными партнёрами и работодателями региона.



27 марта продолжится работа над проектами. После установочного брифинга участники вновь соберутся для решения задач конкурса. В завершении ребят ждёт встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



Торжественная церемония закрытия I республиканского конкурса «Мы – будущее ИТ Бурятии» состоится 28 марта. Будут выявлены лучшие проекты по номинациям:

- «Лучшее веб- решение»;

- «Лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта»;

- «Лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства»;

- «Лучшее решение в области кибербезопасности».



Возрастное ограничение: 6+.

